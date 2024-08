Radsport Spanien-Rundfahrt: Van Aert feiert dritten Etappensieg

In der Gesamtwertung gab es keine Verschiebungen an der Spitze. Der Australier Ben O'Connor liegt 3:53 Minuten vor dem Slowenen Primoz Roglic. Der Kapitän des deutschen Teams Red Bull peilt bei der Vuelta seinen vierten Gesamtsieg an. Dritter ist Tokio-Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador mit einem Rückstand von 4:32 Minuten.