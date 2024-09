Comeback in Málaga? Spaniens Tennisstar Nadal für Davis-Cup-Endrunde nominiert

Zuletzt hatte der 14-malige French-Open-Gewinner seine Teilnahme am Laver Cup am vergangenen Wochenende in Berlin abgesagt und dies mit seiner fehlenden Matchfitness begründet. In diesem Jahr hat er zudem die Grand-Slam-Turniere Wimbledon, US Open und Australian Open ausgelassen. Bereits im Mai des Vorjahres hatte Nadal angekündigt, dass er 2024 seine ruhmreiche Karriere, in der er durch diverse Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde, ausklingen lassen wolle.