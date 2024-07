Pferdesport Sperre für Dressur-Olympiasiegerin überrascht deutsches Team

Nach Angaben des britischen Verbandes BEF wird im Fall Dujardin „Fehlverhalten im Tierschutz“ untersucht. „Die erhobenen Vorwürfe sind schwerwiegend und die Konsequenzen weitreichend“, hieß es weiter. Dujardin selber hatte sich in einer Stellungnahme entschuldigt, ohne im Detail auf das Video mit dem Training einer Schülerin einzugehen. „Ich schäme mich zutiefst und hätte in dem Moment ein besseres Beispiel abgeben sollen“, schrieb sie in einer Stellungnahme.