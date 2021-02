Deutsche Eishockey Liga : Kölner Haie verlieren äußerst knapp in Iserlohn

Iserlohn/Köln Im Kampf um die Playoffs gab es für die Kölner Haie einen Rückschlag. Am 13. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassierten sie eine 2:3 (0:0, 1:2, 1:0)-Overtime-Niederlage bei den Iserlohn Roosters.

In den letzten fünf Minuten war es zwischen dem gastgebenden viertplatzierten Iserlohn Roosters und den Kölner Haien hin und her gegangen. Dann fand Marko Friedrichs im kurzen, linken Eck die Lücke im Tor von Haie-Goalie Justin Pogge (62.) zum entscheidenden Siegtor in der Overtime. „Alles in allem war das aber ein gutes Auswärtsspiel“, tröstete Kölns Kapitän Moritz Müller sein Team.