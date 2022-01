Von Bonn Marathon bis Winterspiele : Das bietet das Sportjahr 2022

Foto: Grafik: GA

Bonn Von den Olympischen Winterspielen bis hin zur Fußball-WM in Katar, vom Bonn Marathon bis zum Champions Cup der besten Baseball-Teams in der Bonner Rheinaue – ein Ausblick auf die internationalen, nationalen und regionalen Sportevents.

Hinter den meisten Terminen steht ein Sternchen. Es bedeutet: unter Vorbehalt. Unter Vorbehalt der aktuellen pandemischen Entwicklung. Zu sehr haben die verschiedenen Coronavirus-Varianten den Sportkalender in den vergangenen zwei Jahren durcheinandergewirbelt. Auch 2022 machen sich die Auswirkungen bemerkbar: Zwischen die beiden sportlichen Großereignisse, die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Peking im Frühjahr und die Fußball-WM Ende des Jahres in Katar, schiebt sich die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat mit den Gruppengegnern Spanien, Dänemark und Finnland bereits ein schweres Vorrundenlos gezogen. Gespielt wird unter anderem im Wembley-Stadion in London und im Old Trafford in Manchester.

Lange bevor das olympische Feuer in der chinesischen Hauptstadt offiziell entzündet wird, lodern bereits die Kritikfeuer. Dem autoritären Regime Chinas werden Menschenrechtsverletzungen gegenüber Minderheiten vorgeworfen, aber auch der Umgang mit Tibet, Hongkong und Taiwan wird kritisch betrachtet. Länder wie die USA, Kanada, Großbritannien, Japan und Australien haben bereits angekündigt, keine politischen Vertreter zu den Spielen entsenden zu wollen. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser werden fernbleiben – allerdings aufgrund der Corona-Lage.

Aber auch gegen die Fußball-WM im Wüstenstaat Katar werden die Boykott-Aufrufe lauter. Es geht um Korruption, Menschenrechte und die Arbeitsbedingungen auf den Stadionbaustellen. Dinge, die das Sportliche in den Hintergrund treten lassen. Gegen welche Vorrundengegner das Team von Bundestrainer Hansi Flick bestehen muss, entscheidet sich bei der Auslosung in Doha am 1. April.

Neben den beiden Großereignissen bietet das Jahr aber auch zahlreiche Welt- und Europameisterschaften in anderen Sportarten. So werden die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene/USA für Konstanze Klosterhalfen zu einem Heimspiel: Die Läuferin aus Königswinter-Bockeroth trainiert schon seit mehreren Jahren in den USA – in Portland, rund 180 Kilometer vom Austragungsort der Wettkämpfe entfernt. Bei der vergangenen WM in Doha 2019 wurde die 24-Jährige über 5000 Meter Dritte. Ihren WM-Titel wollen auch Weitspringerin Malaika Mihambo und Zehnkämpfer Niklas Kaul verteidigen.

Basketball-EM 2022: Vorrunde in Köln

Ein Heimspiel werden auch die deutschen Basketballer um die NBA-Profis Dennis Schröder und Maxi Kleber erleben: Die Vorrunde der EM, die sich Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien als Gastgeber teilen, bestreitet die Mannschaft in Köln. In der Gruppenphase warten allerdings schon harte Gegner auf das Team von Bundestrainer Gordon Herbert: Titelverteidiger Slowenien, der Olympia-Zweite Frankreich sowie das Top-Team aus Litauen.

Drei Jahre nach der Baseball-EM wird das Stadion in der Bonner Rheinaue wieder zum Schauplatz eines internationalen Baseball-Turniers. Die Bonn Capitals richten Anfang Juni den europäischen Champions Cup – vergleichbar mit der Champions League im Fußball – aus. Zu Gast am Rhein werden dann die Top-Teams aus Deutschland, den Niederlanden, Italien und Tschechien sein.

Special Olympics NRW 2022 in Bonn

Gastgeber ist die Bundesstadt ebenfalls für die Landesspiele der Special Olympics. Anfang September richtet die Stadt die vierte Ausgabe der Wettkämpfe für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus, die in insgesamt 15 Sportarten gegeneinander antreten – vom Voltigieren bis hin zum Specialhockey.

Deutsche Post Marathon Bonn 2022 am 3. April 2022

Läuferinnen und Läufer hoffen hingegen darauf, dass die Marathon-Saison nach zwei Jahren voller Absagen, alternativer und virtueller Laufveranstaltungen wieder regulär starten kann. Terminiert sind der Deutsche Post Marathon in Bonn für den 3. April, der Generali Köln Marathon für den 2. Oktober.

Um das Durchhaltevermögen und die Leistungen – auch unter erschwerten Corona-Bedingungen – der Sportlerinnen und Sportler aus der Region zu würdigen, zeichnet der General-Anzeiger in diesem Jahr wieder eine GA-Sportlerin beziehungsweise einen GA-Sportler des Jahres aus. Die Vergabe ist für den 21. Oktober in Bonn geplant.