Handball-EM : Sportvorstand hofft auf erfolgreiche EM der Handball-Frauen

Podgorica Sportvorstand Axel Kromer hofft mit Blick auf die vom Deutschen Handballbund gewünschte Weiterentwicklung des Frauen-Handballs in Deutschland auf einen erfolgreichen Auftritt der DHB-Auswahl bei der Europameisterschaft.

„Es ist ganz wichtig, dass sich die Frauen mit guten Leistungen in die Öffentlichkeit spielen“, sagte Kromer vor dem Auftakt gegen Polen an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in Podgorica.