CHIO in Aachen : Springreiterin Wargers im Großen Preis dabei

Aachen Jana Wargers sorgt am Freitag für das herausragende Ergebnis der Reit-Gastgeber beim CHIO in Aachen. Die Springreiterin wird Dritte im Preis von Nordrhein-Westfalen.

Weniger hochklassig besetzt sind beim CHIO in diesem Jahr die Dressur- und Vielseitigkeits-Konkurrenzen. Dies liegt vor allem am ungewohnten CHIO-Termin im September: Olympia ist vorbei, in der Dressur war die EM in der vergangenen, die EM in der Vielseitigkeit steht in der nächsten Woche in Avenches in der Schweiz an. So verzichten einige Top-Reiterinnen und Reiter, zahlreiche Spitzenpferde werden geschont.