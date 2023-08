Basketball-WM Sprinter Lyles verärgert NBA-Stars mit Weltmeister-Aussage

Lyles hatte sich bei der Leichtathletik-WM in Ungarn darüber amüsiert, dass sich die Meister in der NBA stolz „World Champions“ nennen. „Was mich am meisten schmerzt, ist, dass ich mir die NBA-Finals ansehe und sie haben Basecaps mit „Weltmeister“ auf dem Kopf. Weltmeister, wovon?“, fragte Lyles lachend. „Der Vereinigten Staaten? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich liebe manchmal die USA, aber das ist nicht die Welt.“