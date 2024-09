Radsport Sprinter Tim Merlier holt EM-Titel für Belgien

Van der Poel wollte sich mit einem Erfolg auf die WM in Zürich in zwei Wochen vorbereiten. Der 29-Jährige präsentierte sich wie bei seinen großen Siegen im Frühjahr zwar in starker Form und sorgte bereits gut 90 Kilometer vor dem Ziel für die ersten Attacken. Doch das Feld zog sich wieder zusammen und so hatte van der Poel im Duell mit den schnellen Profis keine Chance im Massensprint.