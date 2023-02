Nordische-Ski-WM : Starke Gimmler lässt hoffen - Vierte in der Langlauf-Quali

Starke Gimmler lässt hoffen - Vierte in der Langlauf-Quali

Planica Langlauf-Sprinterin Laura Gimmler hat mit einer starken Qualifikation Hoffnungen auf eine überraschende Medaille bei der WM im slowenischen Planica geweckt.

Die 29 Jahre alte Allgäuerin belegte über die 1,4 Kilometer lange Vorausscheidung den vierten Platz und wies damit ihre Klasse in dieser Disziplin nach. Auch Coletta Rydzek (23.) und Teamsprint-Olympiasiegerin Victoria Carl (24.) sind in den Viertelfinals (ab 14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dabei. Sofie Krehl fehlte auf Rang 31 lediglich eine Zehntelsekunde für den Sprung in die nächste Runde.