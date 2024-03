Tennis Struff folgt Zverev und Koepfer in Miami in Runde drei

Am Vortag hatte Zverev sein Auftaktmatch gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime mit 6:2, 6:4 für sich entschieden. In der dritten Runde trifft der an Position vier gesetzte Olympiasieger auf Christopher Eubanks aus den USA. Der 29 Jahre alte Koepfer besiegte den an Position 18 gesetzten Argentinier Sebastián Báez 6:3, 6:2 und bekommt es nun mit dem Franzosen Ugo Humbert zu tun.