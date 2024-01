Tennis Struff, Hanfmann und Altmaier mit Erfolgen

Hanfmann und Altmaier behaupteten sich beim ATP-Turnier in Brisbane. Hanfmann (32) bezwang in der ersten Runde überraschend den an Nummer fünf gesetzten Amerikaner Sebastian Korda mit 7:5, 6:4 und bekommt es mit Qualifikant James Duckworth aus Australien zu tun. Altmaier (25) setzte sich gegen den australischen Außenseiter Li Tu mit 7:6, (7:5), 7:6 (7:4) durch und trifft im Achtelfinale auf den Bulgaren Grigor Dimitrow, der zum Auftakt gegen den Briten Andy Murray gewonnen hatte.