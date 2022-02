NFL-Finale in Los Angeles : Das sollten Sie zum Super Bowl 2022 wissen

Arbeiter malen das Logo des Super Bowl LVI auf das Spielfeld im SoFi Stadium. Foto: dpa/Maximilian Haupt

Bonn/Los Angeles In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar wird in Los Angeles der Super Bowl ausgetragen. Kickoff ist um 0.30 Uhr. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum größten Einzelsportereignis der Welt.

Super Bowl 2022: Welche Mannschaften stehen im Endspiel?

Im Super Bowl treffen die Los Angeles Rams auf die Cincinnati Bengals. Damit tritt mit den Rams zum zweiten Mal in Folge ein Team im eigenen Stadion im Super Bowl an. Im vergangenen Jahr war das bereits den Tampa Bay Buccaneers gelungen, nachdem es das in der Geschichte der National Football League (NFL) zuvor noch nie gegeben hatte. Allerdings gilt der Austragungsort des Super Bowls als neutral. Und so kommt es, dass die Bengals offiziell die Heimmannschaft im 56. Super Bowl sind.

Wann und wo findet das NFL-Finale statt?

Der Super Bowl wurde lange Zeit am ersten Sonntag im Februar ausgetragen. Seit der Erweiterung der regulären Spielzeit von 17 auf 18 Spieltage (Saison 2021) wurde das NFL-Finale um eine Woche nach hinten verschoben. Damit findest es nun immer am zweiten Sonntag im Februar statt. Der Super Bowl ist weltweit das größte Einzelsportereignis und erreicht in den Vereinigten Staaten von Amerika regelmäßig die höchsten Fernseh-Einschaltquoten des Jahres.

Ausgetragen wird der Super Bowl LVI im Sofi Stadium in Los Angeles, streng genommen in Inglewood, Kalifornien, gleich vor den Toren der Metropole. Ursprünglich war bereits 2016 entschieden worden, das Super Bowl LV, also das Finale im Jahr 2021, in Inglewood ausgetragen werden soll. Doch da das neue gebaute Stadion nicht rechtzeitig fertig wurde, ging der Super Bowl im vergangenen Jahr nach Tampa und der Super Bowl in 2022 dafür nach Los Angeles.

Der Spatenstich für das Sofi Stadium fand am 17. November 2016 statt. Das Gesamtprojekt kostete etwa fünf Milliarden US-Dollar und wurde ausschließlich privat finanziert. Namenssponsor des Sofi Stadiums ist Social Finance Inc., ein Personal-Finanzierungsunternehmen. Der Neubau wurde am 23. August 2020 offiziell eröffnet. Die Arena ist Heimspielstätte der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers. Die Deckung des Dachs ist aus Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer (ETFE) hergestellt, einem bei modernen Stadien wie der Allianz Arena in München häufig eingesetzten Kunststoff mit geringem Eigengewicht und hoher Lichtdurchlässigkeit. Zu den Highlights zählt eine 1000 Tonnen schwere Infinity-Video-Leinwand, die unter dem Dach hängt.

Wer ist Titelverteidiger beim Super Bowl?

Amtierender Titelträger sind die Tampa Bay Buccaneers. Das Team des gerade in den Ruhestand gegangenen Superstar-Quarterbacks Tom Brady setzte sich im vergangenen Jahr im Finale im eigenen Stadion gegen die Kansas City Chiefs mit 31:9 durch. Damit gewann zum ersten Mal ein NFL-Club den Titel im eigenen Stadion.

Wer stand in den Playoffs, wie war der Weg zum Super Bowl?

Die NFL mit ihren 32 Vereinen ist in zwei Staffeln (sogenannte Conferences) aufgeteilt – die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC). Aus jeder Staffel haben sich in der regulären Saison sieben Clubs für die Playoffs qualifiziert. Daraus ermitteln die Teams aus beiden Conferences im K.o.-System je einen Super-Bowl-Teilnehmer. Anhand einer Setzliste basierend auf den Ergebnissen der regulären Saison ergeben sich die Begegnungen, wobei die beste Mannschaft aus jeder Staffel in der ersten Playoff-Runde ein Freilos hat. Das waren die Green Bay Packers für die NFC und die Tennessee Titans aus der AFC.

Wild-Card-Wochenende (15./16. Januar 2022):

Cincinnati Bengals - Las Vegas Raiders 26:19

Buffalo Bills - New England Patriots 47:17

Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers 42:21

Tampa Bay Buccaneers - Philadelphia Eagles 31:15

Dallas Cowboys - San Francisco 49ers 17:23

Los Angeles Rams - Arizona Cardinals 34:11

Divisional-Runde (22./23. Januar 2022):

Tennessee Titans - Cincinnati Bengals 16:19

Tampa Bay Buccaneers - Los Angeles Rams 27:30

Green Bay Packers - San Francisco 49ers 10:13

Kansas City Chiefs - Buffalo Bills 42:36 n. V.

Conference-Finals (30. Januar 2022):

Kansas City Chief - Cincinnati Bengals 24:27 n.V.

Los Angeles Rams - San Francisco 49ers 20:17

Super Bowl (13. Februar 2022)

Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals

Wo wird der Super Bowl 2022 im TV oder Livestream übertragen?

Der Super Bowl LVI wird live im TV auf ProSieben übertragen. DAZN sowie ran.de zeigen das Spiel im Livestream genauso wie die NFL eigene Plattform Gamepass zum Teil beziehungsweise ganz mit Originalkommentar. Die Übertragung des 55. Super-Bowls am 2. Februar 2021 sahen durchschnittlich 2,11 Millionen Zuschauer im deutschen Fernsehen. Damit schalteten deutlich mehr Zuschauer als in den Vorjahren ein. Sogar der bisherige Rekord aus dem Jahr 2020 mit durchschnittlich 1,9 Millionen deutschen Zuschauern konnte übertroffen werden. Allerdings genießt Football in den USA natürlich eine noch viel höhere Aufmerksamkeit. Dementsprechend hoch sind die Einschaltquoten im US-Fernsehen. Im Jahr 2021 schalteten rund 92 Millionen US-Zuschauer ein. Damit blieb die Zuschauerzahl jedoch deutlich unter den Werten der Vorjahre.

Welche Rolle spielt Werbung beim Super Bowl?

Die hohen Einschaltquoten beim Super Bowl sorgen für eine sehr hohe Werberelevanz im US-Fernsehen – insbesondere die vielbeachtete Halbzeitpause. In diesem Jahr übertragt der TV-Sender NBC die Partie zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals. Medienberichten zufolge liegen die Preise für einen 30-sekündigen Werbespot bei 6,5 Millionen US-Dollar. Zu den Firmen, die beim Super Bowl werben werden, gehören unter anderem Anheuser-Busch, Avocados from Mexico, General Motors, Google, Meta, Nissan, Pepsi, Pringles, Taco Bell und Toyota.

Wer tritt in der Halbzeitshow beim Super Bowl 2022 auf?

In der oft spektakulären Halbzeitshow des Super Bowls treten in diesem Jahr die Künstler Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar auf. Es ist das erste Mal, dass diese fünf mehrfach preisgekrönten Künstler gemeinsam auf der Bühne stehen und Musikfans auf der ganzen Welt begeistern werden. Für den Großraum Los Angeles ist dies von besonderer Bedeutung, da hier zum ersten Mal seit fast 30 Jahren der Super Bowl ausgetragen wird. Gemeinsam wurden diese Künstler mit 43 Grammys ausgezeichnet und haben 22 Nr.-1-Billboard-Alben veröffentlicht. In früheren Super Bowl standen auch schon Musik-Größen wie Michael Jackson, Stevie Wonder, Christina Aguilera, Phil Collins, Aerosmith, Janet Jackson, Justin Timberlake, Paul McCartney, die Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, Beyoncé, Lenny Kravitz, Shakira, Jennifer Lopez oder Lady Gaga auf der Bühne.

Wer singt beim Super Bowl 2022 die Nationalhymne?

Mickey Guyton singt vor dem Spiel die Nationalhymne. Foto: AP/Victoria Will

Die mehrfach für den Grammy nominierte Künstlerin Mickey Guyton wird beim Super Bowl die Nationalhymne singen. Die sechsfach für den Grammy nominierte Schlagersängerin Jhené Aiko wird zudem America the Beautiful performen.

Stehen deutsche Spieler im Super Bowl?