25:22-Sieg im NFL-Finale gegen San Francisco Kansas City Chiefs gewinnen den Super Bowl

Dass es nicht noch schöner wurde für die Deutschen, verhinderten Mahomes, aber auch das Team aus Kalifornien selbst. Wer Kansas City schlagen will, darf sich keine Fehler erlauben, doch die über weite Strecken überlegenen 49ers kämpften mit unnötigen Ballverlusten und zu viele Strafen. Und so entwickelte sich die Partie unter den Augen von Prominenten wie LeBron James, Beyoncé, Paul McCartney, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber und Jay-Z zu einem Schlagabtausch, in der Kicker Harrison Butker die Chiefs Sekunden vor Ende des Spiels zum 19:19 in die Verlängerung schoss. Dort half eine KC-Strafe den 49ers aus einer schon fast aussichtslosen Situation. Purdy und Co. marschierten über das Feld, schafften es aber nicht, das Ei in die Endzone zu tragen, was den sofortigen Sieg bedeutet hätte. Stattdessen ließen sie die Tür offen für Mahomes, der die Einladung dankend und eiskalt annahm. Mit dem entscheidenden Wurf zum Touchdown auf Mecole Hardman beendet der Chiefs-Quarterback die Partie und versetzte die in rot gekleideten Anhänger seines Clubs in einen Freudentaumel.