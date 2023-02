Super Bowl LVII : Erstmals zwei schwarze Quarterbacks im NFL-Finale

NFL in Deutschland

Für Alexander Steinforth ist es eine vollgepackte Woche. Der Deutschland-Chef der NFL ist natürlich auch in Phoenix, wo im nahe gelegenen State Farm Stadion in Glendale in der Nacht zu Montag der Super Bowl ausgetragen wird. „Wir wollen als NFL Deutschland hier in Phoenix aktiv sichtbar sein. Wir haben Sponsoren und Medienpartner da, mit denen wir Termine haben, und natürlich gibt es auch Treffen mit den Liga-Verantwortlichen“, erklärt Steinforth.

Im November hatte die NFL zum ersten Mal ein reguläres Saisonspiel in Deutschland ausgetragen. „Für uns war es ein überragendes erstes Jahr. Es war sehr intensiv mit dem sichtbarsten Höhepunkt des ersten Spiels in München. Und jetzt freuen wir uns auf das zweite Jahr mit zwei Spielen in Deutschland“, so Steinforth weiter. Einen Medienbericht, wonach die Austragungsorte sowie die Paarungen für dieses Jahr bereits feststünden, dementierte der Deutschland-Chef im Gespräch mit dem General-Anzeiger. „Das ist nicht der Diskussionsstand. Wir sind in engem Austausch mit der Liga, aber wir können noch gar nicht so weit sein, weil der Spielplan für die neue Saison erst im Mai vorgestellt wird. Und in diesem Zeitraum, plus oder minus einer Woche, planen wir mit der Bekanntgabe.“ Fest steht allerdings bereits, dass die Kansas City Chiefs und die New England Patriots als Heimteams in den beiden Begegnungen antreten werden.

Für den Super Bowl erwartet Steinforth ein interessantes Spiel mit den beiden besten Mannschaften der Saison. Den Ausschlag werde der bessere Quarterback geben, „und da hat Kansas City mit Patrick Mahomes den wohl besten der Liga“. Daher sieht Steinforth das Team von Chefcoach Andy Reid vorne. Und: „Wir würden uns natürlich auch nicht beschweren, wenn mit den Chiefs im kommenden Jahr der amtierende Champion in Deutschland spielen würde.“