Finale der NFL : Kansas City Chiefs gewinnen den Super Bowl

Freude bei den Kansas City Chiefs über den Super-Bowl-Sieg Foto: dpa/Seth Wenig

Glendale Nach einem offenen Schlagabtausch gewinnen die Kansas City Chiefs den Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles. Quarterback Patrick Mahomes führt seine Farben unter Schmerzen zum Sieg.

Es gibt nur eine Handvoll Menschen, die jeden Super Bowl besucht haben. Und dann gibt es George Toma. Der 94-Jährige war nicht nur bei allen Endspielen der US-Football-Liga NFL dabei – er hat auch jedes Mal eine tragende Rolle auf dem Rasen gespielt. Denn der 1929 in Edwardsville im US-Bundesstaat Pennsylvania geborene Toma ist der Chef-Platzwart der NFL. Toma begann 1967 mit seiner Arbeit an den Spielfeldern für Super Bowl I. Und in der Nacht zu Montag hat er seine lange Karriere mit dem Super Bowl zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs beendet. „Ich bin da, um den Spielern die bestmöglichen Bedingungen zu bieten, damit sie auf einem sicheren Spielfeld spielen können", sagte Toma dem US-Sender Fox News in der Woche vor der Partie. Und der Rasen im State Farm Stadion in Glendale (Arizona) sei der seiner Meinung nach zweitbeste aller Endspiele gewesen – auch wenn das 800.000 Dollar teure Grün während der Partie zuweilen ziemlich rutschig wirkte und diverse, vorwiegend Spieler der Eagles ihre Schuhe wechselten.

Ob Toma mit seinen Arbeiten einer Mannschaft einen Vorteil verschaffen kann, ist ungewiss. Und auch wenn NFL-Boss Roger Goodell ihm einmal gesagt habe, dass er in Diensten der Liga stehe und neutral sein müsse, dürfte dennoch klar sein, wem der Greenkeeper im Super Bowl die Daumen gedrückt hat: Schließlich war der 94-Jährige lange Zeit verantwortlich für den Truman Sports Complex, zu dem die Stadien der Kansas City Royals und eben der Kansas City Chiefs gehören.

Und ob mit oder ohne seine Hilfe, am Ende sicherte sich seine Lieblingsmannschaft um Quarterback Patrick Mahomes den Sieg im Super Bowl. Allerdings hatte es gerade in der ersten Halbzeit danach nicht ausgesehen. Philadelphia ging mit dem ersten Ballbesitz in Führung, wie so oft in dieser Saison. Jalen Hurts trug den Ball in die Endzone zum 7:0. Doch schon im nächsten Angriff schlugen die Chiefs mit einem Pass zum 7:7 von Patrick Mahomes zu Travis Kelce zurück. Und auch auf die erneute 14:7-Führung der Eagles durch einen Wurf von Hurts zu A.J. Brown fand Kansas City eine Antwort: Einen leichtsinnigen Ballverlust von Hurts nutze Nick Bolton, der das Ei aufnahm und es zum 14:14-Ausgleich in die Endzone trug.

George Toma zeichnet verantwortlich für den Rasen beim Super Bowl. Foto: AP/David J. Phillip

Hurts machte seinen Fehler jedoch schnell vergessen und lief kurz vor dem Seitenwechsel erneut mit dem Ball in die Endzone: 21:14 für die Eagles. Noch schlimmer für die Chiefs: Der aus dem Viertelfinale bereits angeschlagene Mahomes verletzte sich beim nächsten Angriff erneut und humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld. Und zu allem Überfluss punkteten die Eagles vor der Pause noch einmal – Kicker Jake Elliott traf per Field Goal zum 24:14.

Foto: Marcel Wolber 53 Bilder Super Bowl 57 in Glendale/Arizona

Dann aber standen erstmal wieder andere im Mittelpunkt. Zuerst verwandelte Superstar Rihanna mit einem Medley ihrer größten Hits das Stadion in eine Pop-Bühne. Dann mussten Toma und seine Crew wieder ran. Dem 94-Jährigen ist das Halbzeitspektakel immer ein Dorn im Auge: „Da wird der Rasen immer ziemlich ramponiert.“ Nach 29 Minuten gehörte das Spielfeld dann wieder den Eagles und Chiefs.

Mahomes ignorierte die Schmerzen und dirigierte seine Farben gleich wieder souverän über das Feld. Ein Lauf von Isiah Pacheco brachte den 21:24-Anschluss. Es blieb beim Schlagabtausch, die Egales bauten den Vorsprung durch Elliotts erneutes Field Goal wieder auf sechs Punkte aus: 27:21. Auf der anderen Seite fand Mahomes seinen Passempfänger Kadarius Toney zur erstmaligen Führung in der Partie – 28:27. Und Toney brachte seine Farben beim nächsten Chiefs-Angriff mit einem langen Lauf gleich wieder in super Feldposition, die Skyy Moore zum 35:27 veredelte. Doch die Eagles gaben sich noch lange nicht geschlagen, Hurts mit einem Touchdown und einem erfolgreichen Zwei-Punkt-Spielzug besorgte den Ausgleich im Alleingang, mit noch knapp fünf Minuten in der regulären Spielzeit zu absolvieren. „Fly Eagles, fly“, skandierten die im Stadion klar in der Überzahl befindlichen Adler-Fans.

Doch Mahomes wurde nicht umsonst am Donnerstag noch zum wertvollsten Spieler der Liga (MVP) gewählt. Der 27-Jahre alte Quarterback führte sein Team erneut über das Feld und gab Kicker Harrison Butker die Chance, die Chiefs bei elf Sekunden Restspielzeit zum 38:35-Sieg zu schießen.