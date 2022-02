Los Angeles Rams treffen auf Cincinnati Bengals : Jung und wild gegen große Erfahrung im Super Bowl

Halbzeitshow

Lange war die Halbzeit im Super Bowl nicht mehr als eine Bühne für Marching Bands von Universitäten. Das änderte sich 1993, als Michael Jackson für eine Revolution sorgte und das Zeitalter der spektakulären Halbzeitshows mit hochkarätigen Künstlern begann. Seither ist es für die Stars der Musik-Branche eine Auszeichnung, für etwa 15 Minuten in der Pause auf der Bühne stehen zu dürfen. In der Folge traten unter anderem Madonna, die Rolling Stones, Paul McCartney, Prince, Beyoncé, Jennifer Lopez und Lady Gaga in der Halbzeit des Super Bowls auf. Nachdem in den vergangenen Jahren aber nicht mehr die absoluten Weltstars gewonnen wurden, kommt es nun zu einer mit Spannung erwarteten gemeinsamen Show von Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Vor dem Spiel wird die mehrfach für den Grammy nominierte Künstlerin Mickey Guyton die Nationalhymne singen, Schlagersängerin Jhené Aiko performt America the Beautiful. Viel beachtet werden auch die Werbespots in den Spielpausen, die oft beim NFL-Finale ihre Premiere feiern. Ein 30-sekündiger Block kostet beim übertragenden US-Sender NBC in diesem Jahr gut 6,5 Millionen US-Dollar. wom