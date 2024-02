NFL-Finale in Las Vegas Das sollten Sie zum Super Bowl 2024 wissen

Ausgetragen wird der Super Bowl LVII im Allegiant Stadium in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada. Die Entscheidung dazu fiel am 15. Dezember 2021. 2023 hat das NFL-Finale in Glendale (Arizona) in der Nähe von Phoenix stattgefunden, 2025 wird der Super Bowl LIX in Caesars Superdome in New Orleans, Louisiana, gespielt.