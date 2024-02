Football-Spektakel Super Bowl: Kelces Tränen, Swifts Parkplatz, Ushers Auftritt

Die Performance von Country-Star Chris Stapleton trieb Trainern und Spielern - darunter Travis Kelce - im vergangenen Jahr die Tränen in die Augen. Die Messlatte liegt für Reba McEntire entsprechend hoch. Die 68 Jahre alte „Queen of Country“ singt in diesem Jahr „The Star-Spangled Banner“. Zuvor wird Post Malone mit „America The Beautiful“ auftreten.