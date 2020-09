Motorsport in Monza : Super-Start von Schumacher: Erster Formel-2-Saisonsieg

Mick Schumacher hat sich in Monza seinen ersten Saisonsieg in der Formel 2 gesichert. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa/Archivbild

Monza Mick Schumacher feiert seinen ersten Saisonsieg in der Formel 2. Vor den Augen von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto fährt der Scuderia-Nachwuchsmann ein souveränes Rennen in Monza.

Eine Runde später kam Schumacher an die Box und hatte keine Probleme. Nach zwei Dritteln des 30 Umläufe langen Rennens setzte er sich wieder an die Spitze. Der Prema-Fahrer behielt souverän die sensiblen Reifen unter Kontrolle und ließ sich nicht mehr von der Spitze verdrängen. Im kürzeren Sprintrennen am Sonntag (11.10 Uhr) will Schumacher wieder weit nach vorne fahren.