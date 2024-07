Olympische Spiele Superstars und deutscher Gold-Tag: Die Höhepunkte von Paris

Im Freiwasser geht es für Leonie Beck bereits um 7.30 Uhr los, am Ende könnte die Goldmedaille die Belohnung für die Frühaufsteherin sein. Auf der Regattastrecke paddelt der deutsche Kajak-Vierer um Gold, will seinen Tokio-Coup wiederholen. Am Abend gibt es gleich vier deutsche Medaillenhoffnungen. Malaika Mihambo im Weitsprung und Speerwerfer Julian Weber peilen Gold an. Gleiches gilt für Emma Hinze im Keirin, zudem steigt das Hockey-Finale der Männer.