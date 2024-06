EM in Belgrad Synchron-Schwimmen: EM-Gold und Silber für Deutschland

Berlin · Das deutsche Synchronschwimm-Team hat bei den Europameisterschaften in Belgrad einen historischen Erfolg gefeiert. In der Acrobatic Routine sicherte sich das Team mit Klara Bleyer, Susana Rovner, Solène Guisard, Maria Denisov, Amélie Blumenthal Haz, Daria Tonn, Daria Martens und Frithjof Seidel den ersten Titel für den Deutschen Schwimm-Verband in der 50-jährigen EM-Geschichte dieser Sportart.

13.06.2024 , 20:07 Uhr

Das deutsche Team holt bei der EM in Belgrad in der Kategorie Acrobatic Routine das erste deutsche EM-Gold überhaupt. Foto: Art Service/PAP/dpa

Mit 192,7166 Punkten lag das DSV-Team knapp vor Griechenland (191,8100) und dem favorisierten Team aus Italien (159,2966). Bei der Acrobatic Routine liegt der Fokus auf den akrobatischen Elementen, die Nationen müssen eine vorgeschriebene Anzahl an Hebe-, Sprung- und Balance-Elementen aus vorgegebenen Kategorien zeigen. Zuvor hatte Klara Bleyer im Solowettbewerb erneut Silber geholt. Mit 253,4772 Punkten musste sich die 20-Jährige in der Freien Kür wie zuvor schon in der Technischen Kür zuvor lediglich der Österreicherin Vasiliki Alexandri (257,4959) geschlagen geben. © dpa-infocom, dpa:240613-99-388454/2

(dpa)