Fünftes WM-Finale für Faker : T1 eliminiert JD Gaming aus China in LoL Worlds Halbfinale

T1 eliminiert JD Gaming aus China in LoL Worlds Halbfinale

Nur Liebe: T1 um Star-Midlaner Faker (links) steht zum fünften Mal in einem Finale der LoL-WM. Foto: Riot Games/dpa

Atlanta T1 hat JD Gaming im ersten Halbfinale der League-of-Legends-Weltmeisterschaft geschlagen. In seinem bereits fünften Worlds-Finale sicherte sich Superstar Lee „Faker“ Sang-Hyeok damit einen Rekord.

Nach dem Viertelfinale zeigte sich bereits ein deutliches Bild: Drei der Halbfinalisten waren koreanische Teams, nur JD Gaming verblieb aus der chinesischen Liga. Doch das Team gewann in einem von Teamkämpfen durchzogenen Halbfinale nur das erste Spiel, T1 setzte sich mit drei umkämpften Spiele in Folge am Ende durch.