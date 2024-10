Handball „Tag ist gekommen“: Torhüter Bitter beendet Karriere

2007 feierte Johannes Bitter mit dem Weltmeister-Titel den größten Erfolg seiner Karriere, jetzt beendet der ehemalige Handball-Nationaltorhüter seine aktive Laufbahn. „Heute ist der Tag gekommen, an dem ich offiziell meine aktive Handball-Karriere beende. Es ist schwer, sich darauf vorzubereiten, auch wenn ich Tage und Monate hatte. Es jetzt so zu spüren, ist was ganz anderes“, sagte der 42-Jährige in einer Vereinsmitteilung des HSV Hamburg.