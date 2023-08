Unwetter in Japan Taifun nähert sich: Organisatoren der Basketball-WM warnen

Die Organisatoren der Basketball-Weltmeisterschaft haben Verantwortliche und Medien vor einem Taifun gewarnt, der noch in dieser Woche auf die japanische Insel Okinawa treffen soll. „Unwetter dieser Art kommen in der Region häufig vor und die örtlichen Behörden sind auf solche Situationen bestens vorbereitet“, hieß es vom Weltverband Fiba in einer Mitteilung. Der Taifun dürfte an diesem Freitag in der Region Okinawa ankommen, hieß es.