Radsport Talk-Gast bei Eurosport: Jan Ullrich analysiert Tour-Etappen

Jan Ullrich wird während der Tour de France bei zwei Etappen Studiogast des TV-Senders Eurosport. Der Tour-Sieger von 1997 tritt am 2. und 3. Juli in der Sendung „Velo Club“ im Münchner Studio auf, die direkt nach Ende der Etappe gesendet wird. Das teilte Eurosport mit. Die Tour de France beginnt am 29. Juni in Florenz und endet am 21. Juli in Nizza.