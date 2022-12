Politik soll helfen : Teamchef Denk um deutschen Radsport besorgt

Palma de Mallorca Radsport-Manager Ralph Denk sorgt sich um den Nachwuchs im deutschen Radsport und fordert von der Politik mehr Unterstützung.

„Mir tut es im Herzen weh, wenn ich bei uns in der Region zu Radrennen gehe, sofern es überhaupt noch welche gibt. Da haben wir in der U17 oder U15 ein Starterfeld von nicht einmal zehn Fahrern. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig“, sagte Denk im Rahmen des Trainingslagers seines Bora-hansgrohe-Radrennstalls auf Mallorca und meinte: „Die Politik wünscht sich immer die goldenen Medaillen bei den Olympischen Spielen. Wenn man die haben will, muss man ganz unten anfangen.“