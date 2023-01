Australian Open : Teamchef Kohlmann über Zverev: „Jeder Sieg wird ihm helfen“

Melbourne Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann glaubt nicht, dass Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev nach der langen Zwangspause schon bei den Australian Open ein ernsthafter Titelanwärter ist.

Für Zverev sind die am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne das erste Grand-Slam-Turnier seit seiner schweren Fußverletzung Anfang Juni im Halbfinale der French Open. Beim jüngsten United Cup in Sydney hatte Zverev in den Zweisatz-Niederlagen gegen den Tschechen Jiri Lehecka und Taylor Fritz aus den USA ganz offensichtlich noch der Spielrhythmus gefehlt.