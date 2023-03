Ski nordisch : Teil des Spiels: Kombiniererinnen-Kampf um Anerkennung

Oslo Die Saison ist vorbei, der Kampf für Gleichberechtigung und mehr Wettkämpfe hört nicht auf. Mit dem Ende des Winters und damit der großen TV-Plattform geht es für die Nordischen Kombiniererinnen um Vorzeige-Athletin Nathalie Armbruster darum, sichtbar zu bleiben.

„Es ist auch so, dass es weitergehen wird mit dem Kampf um Anerkennung. Ähnlich wie beim Bereich Damenskisprung oder Damenfußball, um vielleicht zwei Beispiele zu nennen, ist das ein Stück weit Part of the Game (Teil des Spiels)“, sagte Teammanager Horst Hüttel vom Deutschen Skiverband. „Da müssen wir schauen, dass wir in der Außendarstellung und Etablierung in der deutschen Sportwelt einfach weiterkommen.“