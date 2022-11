Davis Cup : Tennisprofi Otte in Top-Form: Bin bei 95 Prozent

Málaga Tennisprofi Oscar Otte kann nach schwierigen Monaten im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Kanada nahezu in Top-Form auflaufen.

„Mein bestes Tennis habe ich vor meiner Knie-Operation gespielt. Ich bin wieder auf einem guten Weg dahin, bei 95 Prozent bin ich schon wieder“, sagte der Kölner der Deutschen Presse-Agentur. Ohne den verletzten Alexander Zverev will Otte Deutschland am Donnerstag (16.00 Uhr/ Servus TV und DAZN) zum zweiten Mal hintereinander ins Halbfinale des Nationen-Wettbewerbs führen.

Seit seiner Operation im Sommer fehlen dem 29-Jährigen die großen Erfolgserlebnisse auf der ATP-Tour. Bei den Turnieren in Stockholm, Wien und Paris schied die Nummer 65 der Welt bereits in Runde eins aus. Auch bei der Davis-Cup-Zwischenrunde im September in Hamburg verlor Otte alle drei Einzel. „Ich denke, dass ich für die Endrunde in Málaga besser vorbereitet bin - spielerisch und mental“, kündigte der Tennisprofi an.