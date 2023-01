ATP-Turnier : Tennisstar Djokovic verliert im Doppel in Adelaide

Adelaide Der serbische Tennisstar Novak Djokovic hat sein erstes Spiel nach seiner mit Spannung erwarteten Rückkehr nach Australien verloren.

Einen deutlich höheren Stellenwert hat für Djokovic der Einzel-Wettbewerb beim mit 642.735 US-Dollar dotierten Hartplatzturnier. Dort trifft der 35-Jährige zum Auftakt am Dienstag auf den Franzosen Constant Lestienne. Der an Nummer eins gesetzte Djokovic nutzt das Turnier als Vorbereitung auf die am 16. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne.