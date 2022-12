Tennis : Thiem erhält Wildcard für Australian Open

Melbourne Österreichs Tennisstar Dominic Thiem wird dank einer Wildcard an den am 16. Januar beginnenden Australian Open teilnehmen. Das teilten die Veranstalter des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres mit.

Der US-Open-Gewinner von 2020 hatte das Turnier in Down Under im Vorjahr wegen einer Handgelenkverletzung verpasst. Aufgrund der langen Ausfallzeit von neun Monaten war der 29-Jährige aus den Top-100 der Weltrangliste gefallen, die sich direkt für das Hauptfeld der Australian Open qualifizieren.