Handball-Bundesliga : THW schlägt Angstgegner Wetzlar 31:25

Wetzlar- Die Handballer des THW Kiel haben das Auswärtsspiel gegen ihren Angstgegner HSG Wetzlar gewonnen. Nach drei Niederlagen in den letzten fünf Bundesliga-Spielen gegen die Mittelhessen gewannen die Norddeutschen mit 31:25 (15:13).

Die HSG erwischte einen guten Start in die Partie. Rubin erzielte beim 5:2 in der sechsten Minute die erste Drei-Tore-Führung. Die von einigen Verletzungssorgen geplagten Kieler taten sich zunächst schwer. Ekberg vergab zwei Strafwürfe hintereinander. So dauerte es bis zur 28. Minute, ehe Patrick Wiencek die Gäste beim 14:13 erstmals in Front brachte.