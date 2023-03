Radsport : Tirreno-Adriatico: Bauhaus nur knapp geschlagen

Foligno Radprofi Phil Bauhaus hat einen Etappensieg bei der 58. Auflage der italienischen Fernfahrt Tirreno-Adriatico nur knapp verpasst. Der 28 Jahre alte Bocholter musste sich nach 216 Kilometern von Follonica nach Foligno im Sprint nur dem Belgier Jasper Philipsen geschlagen geben.

Am Donnerstag wird das Rennen mit dem vierten Teilstück über 218 Kilometern von Greccio zur Mini-Bergankunft in Tortoreto fortgesetzt. Zu Ende geht die Fernfahrt am Sonntag in San Benedetto del Tronto.