Schluss mit 28 : Tischtennis-Olympia-Zweite Solja beendet Karriere

Frankfurt Mit nur 28 Jahren ist Schluss. Petrissa Solja beendet ihre Tischtennis-Karriere, in der sie bei allen wichtigen Turnieren Medaillen gewonnen hat. Timo Boll bedauert den Schritt.

In diesem Jahr hatte Solja wegen einer Bandscheibenverletzung auf die Titelverteidigung bei der EM in München verzichten müssen. Die Verletzung ist jedoch nicht der primäre Grund für ihren Rückzug. „Ich habe sportlich alles erreicht, was ich erreichen kann, zum Teil auch Unmögliches geschafft“, sagte die Pfälzerin. „Meine Sammlung ist komplett. Was jetzt noch kommen könnte, wären Wiederholungen.“