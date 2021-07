Olympia : Tokio-Aus für Sprinterinnen Mayer und Nippgen

Kann nicht in Tokio starten: Lisa Mayer. Foto: Michael Kappeler/dpa

Tokio Die deutschen Sprinterinnen Lisa Mayer (Wetzlar) und Lisa Nippgen (Mannheim) können nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gehen.

Mayer und Nippgen werden am Dienstag von Tokio aus die Rückreise in die Heimat antreten. Insgesamt waren 90 deutsche Leichtathleten für die Spiele in Japans Hauptstadt nominiert worden.