Basketball : Topfavorit USA für WM qualifiziert

Montevideo Topfavorit USA hat sich erwartungsgemäß für die Basketball-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Mit einem 88:77 (29:41)-Sieg in Uruguay setzte sich der Olympiasieger von Tokio in der Qualifikation durch und löste damit das Ticket für das Turnier, das von 25. August bis 10. September in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ausgetragen wird. Weil gleichzeitig die Profiliga NBA läuft, bestreiten die Amerikaner die Vorausscheidung normalerweise mit B-Mannschaften. Der Erfolg in Montevideo war der neunte Sieg im elften Quali-Spiel.