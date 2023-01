Langlauf : Tour de Ski längerfristig nicht in Deutschland?

Tour de Ski längerfristig nicht in Deutschland?

Die Tour de Ski wurde in diesem Jahr auch in Oberstdorf ausgetragen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Planegg Die Tour de Ski der Langläufer wird möglicherweise längerfristig nicht mehr in Deutschland Station machen. Das sagte der Sportliche Leiter Langlauf im Deutschen Skiverband, Andreas Schlütter, der Deutschen Presse-Agentur.

Zunächst war bekannt geworden, dass Oberstdorf ab kommendem Winter nicht mehr als Austragungsort zur Verfügung steht. Gründe sind organisatorische Probleme, da zusätzlich zur Vierschanzentournee der Männer nun auch noch ein Neujahrsspringen der Frauen in Oberstdorf geplant ist. Zudem ist die Schneesituation Anfang Januar im Allgäu seit Jahren prekär, was einen zusätzlichen organisatorischen und finanziellen Aufwand bei der Präparierung der Loipen in der Nordic Arena im Ried bedeutet.