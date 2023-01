Radrennen : Tour Down Under: Spanier Bilbao gewinnt dritte Etappe

Tour Down Under: Spanier Bilbao gewinnt dritte Etappe

Pello Bilbao (r) gewann die 3. Etappe der Tour Down Under. Foto: Matt Turner/AAP/dpa

Campbelltown Der spanische Radprofi Pello Bilbao hat die dritte Etappe der Tour Down Under gewonnen. Der 32-Jährige siegte auf dem 116,9 Kilometer langen Teilstück von Norwood nach Campbelltown vor Simon Yates aus England und dem Australier Jay Vine.

Die vierte Etappe führt das Fahrerfeld am Samstag rund 135 Kilometer um das kleine Städtchen Willunga im Süden von Adelaide. Die Tour Down Under endet am Sonntag auf dem Mount Lofty östlich von Adelaide.