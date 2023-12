Darts-WM Trainingspause während der WM: Smith atmet erstmal durch

Michael Smith pustete kräftig durch. So viel Spannung und Adrenalin hätte der Darts-Weltmeister zum Auftakt der WM in London nicht unbedingt gebraucht. Beim knappen 3:2 gegen den starken Niederländer Kevin Doets entging der „Bully Boy“ nur knapp einem sensationellen Ausscheiden am ersten Abend.