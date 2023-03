Premiere in Vikersund Traum wird wahr: Skispringerinnen fliegen ins Geschichtsbuch

Im Kampf um immer mehr Gleichberechtigung hatte es Jahre gedauert, bis die Frauen auf der Flugschanze zugelassen wurden. Das erste Wochenende mit dem Training am Samstag und dem Wettbewerb plus Probedurchgang am Sonntag bewies: Auch Frauen können problemlos Skifliegen, es kam in Vikersund zu keinerlei Zwischenfällen. „Ich finde, dass die Kritiker jetzt ganz, ganz still sein sollten. Es gibt nichts auszusetzen. Unsere Körper sind stabil genug, unsere Flugsysteme sind stabil genug“, sagte Rupprecht mit etwas gereizter Stimme. Sie sehe den Schritt als „großen Aufschwung für das Frauen-Skispringen“.