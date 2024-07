Tennis Traumfinale: Djokovic und Alcaraz spielen um Wimbledon-Titel

Mit dem 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 gegen den Italiener Lorenzo Musetti zog der 37-Jährige zum sechsten Mal in Serie in das Endspiel des prestigeträchtigen Rasenturniers ein. „Ich will hier nicht aufhören. Hoffentlich kann ich die Trophäe am Sonntag in den Händen halten“, sagte Djokovic, der sein insgesamt 37. Grand-Slam-Finale bestreiten wird: „Es wird mein bestes Tennis brauchen, um ihn zu schlagen.“