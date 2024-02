NFL Travis Kelce bereut Zwischenfall mit Trainer beim Super Bowl

Beim Sieg seines Teams gegen die San Francisco 49ers war der 34-Jährige am Sonntag wutentbrannt auf seinen Trainer zugestürmt und ihm dabei so nah gekommen, dass der Coach für einen Moment das Gleichgewicht verlor. Auslöser für die Szene war ein Ballverlust der Chiefs zu einem Zeitpunkt der Partie, als der Gegner besser war. Kelce war in der Situation nicht auf dem Feld und offenbar sehr aufgebracht. Nach dem Zwischenfall wurde er von einem Mitspieler zurückgehalten und weggeschoben.