European Championships : Triathletin Lindemann mit EM-Silber: „Bedeutet mir viel“

München Triathletin Laura Lindemann hat bei den Europameisterschaften den erhofften Titel über die Kurzdistanz verpasst.

„Hier in Deutschland, hier in München eine Silbermedaille bei den Europameisterschaften zu gewinnen, bedeutet mir sehr viel“, sagte Lindemann in der ARD. „Vor allem auf der Olympischen Distanz ein richtig schönes Rennen zu haben, ist gut für die Zukunft im Hinterkopf zu haben.“ Für den Abend kündigte sie eine kleine Feier an mit ihrem Freund, den zwei Dackeln und einer Pizza.