Challenge Roth : Triathlon: Weltklasse auch bei den Frauen in Roth am Start

Triathlon: Weltklasse auch bei den Frauen in Roth am Start

Die deutsche Triathletin Anne Haug ist auch in Roth am Start. Foto: Daniel Karmann/dpa

Roth Angeführt von Vorjahressiegerin Anne Haug treten bei der Challenge Roth in diesem Jahr sämtliche Ironman-Weltmeisterinnen seit 2015 an.

„In diesem Jahr ist das Startfeld einfach nur atemberaubend“, sagte Haug. Für die Bayreutherin wird es wieder zum stimmungsvollen Heimrennen. 2021 und 2022 gewann sie in Roth und kann nun den Sieg-Hattrick schaffen.

Debüt für Philipp

Zudem wird in Laura Philipp auch die Inhaberin der Ironman-Weltbestzeit an den Start über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen am 25. Juni gehen. Die 35 Jahre alte Heidelberger Triathletin wird ihr Debüt ihn Roth geben. „Ich kann es nicht erwarten, auf dieser ikonischen Strecke zu starten“, sagte Philipp.