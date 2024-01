Handball-EM Trotz Pleite: DHB-Team steht im EM-Halbfinale

Zehn Minuten vor Schluss lag die deutsche Mannschaft mit 19:25 zurück. Das brachte Gislason auf die Palme. „Wer sich nicht konzentrieren kann, muss sich melden und geht raus“, schimpfte der Bundestrainer. Besser wurde es jedoch nicht. So gab es am Ende die erste Niederlage im Kölner Handball-Tempel, wo Deutschland zuvor in 14 Länderspielen nie verloren hatte.