French Open Trotz Skepsis: Pütz nach Mixed-Titel mit „Lust auf mehr“

Der Frankfurter Pütz und Kato setzten sich im Finale 4:6, 6:4, 10:6 gegen Michael Venus aus Neuseeland und Bianca Andreescu aus Kanada durch. Bei dem Davis-Cup-Spieler steht das deutlich höher dotierte und öfter gespielte Doppel an erster Stelle - wie bei eigentlich allen Spezialisten. In dieser Konkurrenz war Pütz allerdings bei den French Open mit Kevin Krawietz im Viertelfinale gescheitert. Er werde in Wimbledon „relativ sicher“ kein Mixed spielen, peilt aber einen Einsatz bei den US Open in New York an.