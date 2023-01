Australian Open : Tsitsipas besiegt Sinner - Swiatek scheitert

Setzte sich im Achtelfinale der Australian Open in fünf Sätzen gegen den Italiener Jannik Sinner durch: Der Grieche Stefanos Tsitsipas. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa

Melbourne Stefanos Tsitsipas darf weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Turniersieg hoffen. Der Grieche kämpft sich gegen Jannik Sinner ins Viertelfinale. Bei den Frauen scheidet Iga Swiatek dagegen aus.

Nach zuvor drei Siegen ohne Satzverlust in den ersten drei Runden musste der an Nummer drei gesetzte Tsitsipas gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Sinner aber über fünf Sätze gehen. Nach vier Stunden konnte er über ein 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3 jubeln.

„Das war ein langes Match, Leute“, sagte der erschöpfte Tsitsipas hinterher und scherzte: „Ich fühle mich, als wenn ich ein ganzes Jahrhundert auf diesem Platz gestanden und Tennis gespielt hätte.“ Sein ganzes Gesicht brenne wegen der Anstrengung: „Vielleicht sollte ich noch in den Yarra Fluss springen“. Der dreimalige Australian-Open-Halbfinalist schwärmte über eine „großartige Nacht“.

In der Runde der besten acht Spieler trifft Tsitsipas am Dienstag auf den Tschechen Jiri Lehecka, der sich zuvor etwas überraschend gegen den an Nummer sechs gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3) durchgesetzt hatte.