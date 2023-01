Australian Open : Tsitsipas folgt Chatschanow ins Halbfinale in Melbourne

Tsitsipas folgt Chatschanow ins Halbfinale in Melbourne

Melbourne Tennisspieler Stefanos Tsitsipas ist seinem Traum von einem Grand-Slam-Titel einen Schritt näher gekommen.

Der an Nummer drei gesetzte Grieche erreichte bei den Australian Open durch ein 6:3, 7:6 (7:2), 6:4 gegen den tschechischen Außenseiter Jiri Lehecka zum vierten Mal in seiner Karriere das Halbfinale in Melbourne.