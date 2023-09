Handball-Regionalligist TSV Bonn rrh. TSV Bonn erwartet den Angstgegner

Die Saison 2023/2024 verspricht nach den Ergebnissen der ersten beiden Spieltage eine der wohl spannendsten Spielzeiten in der bisherigen Historie der Regionalliga Nordrhein zu werden. Überraschungen gab es schon einige. So besiegte Aufsteiger Mönchengladbach die arrivierte Zweitvertretung des TuSEM Essen zum Auftakt klar, ließ dann aber bei der in Beuel geschlagenen zweiten Mannschaft des Bergischen HC die Punkte. Aufsteiger Dormagen II geriet in Remscheid unter die Räder, besiegte dann aber den von fast allen Fachleuten als ersten Meisterschaftskandidaten genannten TV Korschenbroich. Einzige punktlose Mannschaft ist derzeit der letztjährige Tabellendritte HC Gelpe/Strombach.